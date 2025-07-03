قدورة: الهوية لا تتحدث فقط عن سوريا بل تتحدث باسمها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
النرويج تخفف العقوبات على سوريا وتُبقي القيود على شخصيات بارزة بالنظام البائد
2025-07-03
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان قضايا الشرق الأوسط هاتفياً
2025-07-03
شركة قطرية تستثمر 250 مليون دولار في صناعة الأغذية بسوريا
2025-07-03
بعد زيارته لحلب وإدلب… وفد أممي يطلق نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لزيادة الاستثمار في سوريا
2025-07-03
بيان سعودي إندونيسي يدعو لاحترام سيادة سوريا وإنهاء العقوبات
2025-07-03
محليات
سيارات الإسعاف والإطفاء تأمن سلامة الأهالي أثناء الاحتفال بإطلاق الهوية البصرية الجديدة
2025-07-03
التنمية الإدارية تناقش توحيد آلية إعادة العاملين المفصولين تعسفياً
2025-07-03
عمرها أكثر من 2500 عام.. صناعة السفن في أرواد تستعيد ألقها
2025-07-03
السكك الحديدية السورية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية رغم التحديات
2025-07-03
إخماد أكثر من 13 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية بريف اللاذقية
2025-07-03
تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي
2025-07-03
قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم عبد الرحمن دحروج
2025-07-03
رياضة
معسكر محلي لمنتخب سوريا لكرة السلة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا
2025-07-03
نتائج مخيبة تُنهي مشوار أنسيلمي مع بورتو
2025-07-02
تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي بيدرو
2025-07-02
الكرامة والوحدة وأهلي حلب وحطين إلى بلاي أوف الدوري الممتاز
2025-07-02
لقاءات من العيار الثقيل بربع نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-02
ريال مدريد يتجاوز يوفنتوس ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
2025-07-01
منتخب سوريا لرفع الأثقال يشارك ببطولة آسيا في كازاخستان
2025-07-01
اقتصاد
انطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري الكندي في دمشق
2025-07-03
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
سوريا… إلغاء بيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية اعتباراً من الأحد القادم
2025-07-03
فتح باب الاكتتاب على مقاسم بمدينة حسياء الصناعية بحمص
2025-07-03
شركة قطرية تستثمر 250 مليون دولار في صناعة الأغذية بسوريا
2025-07-03
الشعار يعرض رؤية سوريا 2035 في مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية
2025-07-02
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السكك الحديدية السورية تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية رغم التحديات
إخماد أكثر من 13 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية بريف اللاذقية
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم عبد الرحمن دحروج
سوريا… إلغاء بيع الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية اعتباراً من الأحد القادم
الغفير: هيئة الصادرات السورية تدعم المنتج المحلي وتشجع الاستثمار
ارتقاء 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين نتيجة انفجار في بلدة جبرين شرق حماة
مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمياه
عــاجــل
بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
قدورة: الهوية لا تتحدث فقط عن سوريا بل تتحدث باسمها
2025-07-03
2025-07-03
hadeil
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قدورة: كان هدفنا تقديم هوية تستحقها سوريا، ونطلقها اليوم آملين بأن تكون فعل انتماء ووعي جماعي نحو المستقبل
التالي
قدورة: ما قمنا به لم يكن تصميم شعار فحسب بل بناء هوية بصرية وطنية
انظر ايضاً
بدء كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
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