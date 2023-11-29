معرض النمذجة الرياضية… مشاريع متنوعة وإضاءة على قدرات الشباب العلمية ومهاراتهم الحاسوبية

اللاذقية-سانا

11 مشروعاً تم خلالها معالجة مسائل واقعية مختلفة جيولوجية وهندسية وإنتاجية ورياضية وتصميمية ومالية وطبية ضمّها معرض مشاريع النمذجة الرياضية للأطفال واليافعين للعام 2023 بنسخته الثالثة التي أقيمت مؤخراً في مقر فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية.

وأوضحت المهندسة مريم فيوض رئيسة فرع الجمعية في تصريح لمراسلة سانا الشبابية أن الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية أثمرت في تحقيق الأهداف المنشودة لتأسيس الجمعية بنشر علوم المعلوماتية، لا بل وتجاوزتها نحو جعل أدوات التقانة المعلوماتية المختلفة في خدمة القضايا المجتمعية وتقديم حلول لها وتنمية المجتمع المحلي ليكون بمصاف المجتمعات المتطورة التي تعتمد المعرفة والعلوم الحديثة أساساً في بنيانها، مشيرة إلى نجاح نادي النمذجة والمحاكاة منذ إطلاقه عام 2018 في الوصول إلى شريحة واسعة من مختلف الفئات العمرية “يافعين وشباب” وتعريفهم بمفاهيم النمذجة والمحاكاة وأدواتها التقنية كبرمجيات الماتلاب وكيفية استخدام المفاهيم الرياضية والمعادلات بطريقة تطبيقية علمية كمدخلات بهدف توصيف المشكلات الحياتية بشكل علمي وإيجاد نماذج حلول لها واختيار أكثرها قابلية للتطبيق والتنفيذ بناء على معطيات الواقع والنتائج المرجوة.

بدوره أشار الدكتور محمد خير محمد رئيس النادي إلى أهمية المعرض في تكريس التحول العميق لجهة تقبل الرياضيات لدى الفئات العمرية الصغيرة عبر ربطها بتطبيقات واقعية وهو ما تعنى به علوم النمذجة الرياضية بهدف خلق جيل علمي متمكن يمتلك مهارات متقدمة في القدرة على التحليل العلمي الرياضي مع مهارات حاسوبية برمجية وتوظيفها لمحاكاة النماذج الرياضية التي يتم تصميمها وفهم وتحليل سلوك الظاهرة التي تعبر عنها تلك النماذج.

وتحدث محمد عن التدريبات التحضيرية التي سبقت المعرض واستمرت قرابة شهر ونصف الشهر جرى خلالها اختيار المشاريع وتوزيع المهام على المشاركين وتدريبهم على كيفية معالجة المسألة المطروحة أمامهم بالاستفادة مما تلقوه من علوم ومعارف في نادي النمذجة والمحاكاة بالإضافة إلى تعليمهم تصميم عروض تقديمية لمشاريعهم.

وأعرب الشاب حسين رجب (16 عاماً) عن سعادته بهذه التجربة الجديدة التي مكّنته من تعلم لغة برمجة جديدة وهي الماتلاب وتحسين مهاراته في الرياضيات والقدرة على التعامل مع شتى المسائل والمشكلات كونها تعتمد على معادلات رياضية معقدة بالإضافة إلى تطوير لغته الإنجليزية حيث كان المطلوب استخدام اللغة الإنجليزية العلمية للحديث عن المشروع، مضيفاً إن حصوله على المركز الأول في مسابقة النمذجة الرياضية لهذا العام يشكل حافزاً قوياً للتفوق واجتياز امتحان الثانوية العامة لملاحقة شغفه ودخول كلية الهندسة المعلوماتية.

ولفتت شذى ابراهيم والدة المشاركين ياسمين ويوسف عليلا إلى التغير الذي لمسته في طريقة التفكير لدى أبنائها بعد انتسابهما إلى نادي النمذجة منذ تأسيسه وذلك لناحية تعزيز التعلم الذاتي والبحث عن المعلومة بعيداً عن التلقين بالإضافة إلى تنمية الفهم الرياضي واستخدام الرياضيات بشكل مرن وتوظيفها في حل المشكلات الحياتية.

رشا رسلان

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