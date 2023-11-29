SCS-NET
الشريط الإخباري

مباحثات سورية إيرانية في المركزي لتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين

2023-11-29

دمشق-سانا

ناقش حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين سبل تقوية الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

ووفقاً لبيان من المركزي نشره على قناته عبر التلغرام فإن الجانبين ناقشا خلال لقائهما اليوم “العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إنشاؤه حديثا في سورية” وتم “الاتفاق حول موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما”.

وتم أيضاً حسب البيان “الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن الربط بين نظامي الدفع الالكتروني للبلدين بحيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن أي من الدولتين على أجهزة كلا البلدين ما يسهل العمليات التجارية والسياحية بين البلدين”.

وذكر المركزي أن هذا اللقاء يأتي “ضمن سلسلة من اللقاءات والمتابعات بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة لشعبي البلدين بالتعاون والتكامل”.

حضر اللقاء عن الجانب السوري نواب الحاكم والمعاونون والمعنيون في مصرف سورية المركزي وعن الجانب الإيراني السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المركزي: البنك الوطني الإسلامي يباشر أعماله فعلياً في تقديم الخدمات المصرفية

دمشق-سانا أعلن مصرف سورية المركزي أن “البنك الوطني الإسلامي” باشر أعماله فعلياً في تقديم كل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved