مباحثات سورية إيرانية في المركزي لتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين

دمشق-سانا

ناقش حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين سبل تقوية الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الصديقين.

ووفقاً لبيان من المركزي نشره على قناته عبر التلغرام فإن الجانبين ناقشا خلال لقائهما اليوم “العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إنشاؤه حديثا في سورية” وتم “الاتفاق حول موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما”.

وتم أيضاً حسب البيان “الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن الربط بين نظامي الدفع الالكتروني للبلدين بحيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن أي من الدولتين على أجهزة كلا البلدين ما يسهل العمليات التجارية والسياحية بين البلدين”.

وذكر المركزي أن هذا اللقاء يأتي “ضمن سلسلة من اللقاءات والمتابعات بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة لشعبي البلدين بالتعاون والتكامل”.

حضر اللقاء عن الجانب السوري نواب الحاكم والمعاونون والمعنيون في مصرف سورية المركزي وعن الجانب الإيراني السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

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