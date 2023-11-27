مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء عواصف ثلجية اجتاحت أوروبا

عواصم-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 شخصاً آخر، جراء العواصف الثلجية والرياح الشديدة التي اجتاحت دولاً أوروبيةً عدةً.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية أن امرأةً لقيت مصرعها في العاصمة الإيطالية روما، جراء سقوط شجرة عليها، كما أصيب ستة أشخاص آخرين في حوادث مماثلة، حيث سقطت 300 شجرة تقريباً في عموم البلاد خلال العواصف الحالية.

وفي مولدوفا لقي شخصان مصرعهما جراء حوادث سير ناجمة عن الطقس السيئ، أما في صربيا فأغلقت السلطات الطرق غرب البلاد جراء العواصف الثلجية وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء.

كما تسببت العواصف الثلجية التي ضربت شمال ووسط وغرب بلغاريا بمصرع شخصين، وإصابة 36 آخرين، ما دعا السلطات إلى إصدار تحذير باللون الأحمر في أربع مناطق في شمال شرق البلاد، وتسببت العواصف أيضاً بوقوع حوادث مرورية وتأخير رحلات جوية وبرية وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وفي رومانيا أبقت السلطات على التحذير من الطقس الخطر في أربع مقاطعات شرقي البلاد، حيث وصلت سرعة الرياح إلى مئة كيلومتر في الساعة، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 400 منطقة.

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