إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من شركات ومنشآت وزارة الكهرباء

دمشق-سانا

أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من شركات ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء.

وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بدمشق، وشركات توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ومحردة بمحافظة حماة، والناصرية بريف دمشق، وجندر بحمص، وبانياس بطرطوس، وتشرين بدمشق، وزيزون بريف إدلب، إضافة إلى شركة توليد حلب.

كما تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في منشآت التيم لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف دير الزور، والسويدية في ريف الحسكة.

مهران أبو فخر

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