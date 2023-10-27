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عــاجــل شركة الاتصالات الفلسطينية: القصف الشديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي

المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” غرب العراق بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر

2023-10-27

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شركة الاتصالات الفلسطينية: القصف الشديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي

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