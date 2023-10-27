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عــاجــل شركة الاتصالات الفلسطينية: القصف الشديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي

المقاومة الفلسطينية تستهدف زوارق العدو الإسرائيلي الحربية المتمركزة قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية

2023-10-27

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شركة الاتصالات الفلسطينية: القصف الشديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي

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