منتخب سورية بكرة القدم للشباب يفوز على نظيره الصيني ودياً

أبو ظبي-سانا

فاز منتخب سورية بكرة القدم للشباب على نظيره الصيني بهدفين دون رد في المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي النصر في دبي خلال المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا في الإمارات العربية المتحدة، تحضيراً لنهائيات آسيا.

وسجل هدفي المباراة خالد الحجة في الدقيقة الـ 39، وهوزان عثمان في الدقيقة الـ 70.

وهذه المباراة هي الودية الثانية لمنتخبنا خلال معسكره الحالي، حيث خسر الأولى بهدف مقابل لا شيء.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة مكسيم صراف وعلي الرينة وخالد الحجة ومالك جنعير ومحمود نايف ومحمود الأسود وإلياس سفر والمقداد أحمد ومحمد عثمان وعبد الله زقريط وهوزان عثمان.

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