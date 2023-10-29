منتخب سورية بكرة القدم للناشئات يفوز على نظيره السعودي ودياً

الرياض-سانا

فاز منتخب سورية بكرة القدم للناشئات على نظيره السعودي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية جمعتهما اليوم على ملعب نادي النهضة في مدينة الدمام السعودية.

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات منتخبنا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة، التي ستقام في الأردن في الفترة من التاسع لغاية الخامس عشر من الشهر القادم.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره السعودي في مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء المقبل، علماً أن هاتين المباراتين تأتيان ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي بدأه منتخبنا أمس في السعودية، تحضيراً لاستحقاقه الآسيوي المقبل.

وكان منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في لبنان مؤخراً، لعب خلاله مباراة ودية مع نظيره اللبناني وخسرها بهدف دون رد.

محمد الرحيل

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