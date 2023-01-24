الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في أغلب المناطق، مع بقاء البلاد تحت تأثير مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بينما يستمر بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..