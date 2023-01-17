العرض المسرحي (مغامرات آدم) على مسرح دار الأسد ضمن مهرجان مسرح الطفل باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضمن مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة، تستضيف خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية العرض المسرحي مغامرات آدم إخراج وسام أبو حسين.

ويأتي العرض ضمن سلسلة حكايات جدي المسرحية، التي تشكل مشروعاً هادفاً، يرفع من السوية الفكرية والثقافية للطفل والشرائح العمرية المختلفة.

وأوضح المخرج أبو حسين في تصريح لمراسلة سانا أن السلسلة تناولت موضوعات الصدق والأخلاق الحميدة والمحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشكل هاجساً بالنسبة له كمخرج مسرحي، وأنه يعمل من خلال مسرح الطفل على نشر مواضيع تربوية تسهم في بناء جيل إيجابي.

أما الممثل المسرحي عبد الله شيخ خميس والذي يؤدي دور الجد في العمل فقد ثمن أهمية وجود مهرجان مسرحي خاص بالأطفال، معتبراً أن المسرح هو المعلم الأول وهو حالة إبداعية وإنسانية نعلم الطفل من خلاله كيفية التصرف بالمواقف المختلفة والخروج منها بطريقة إيجابية.

ويستمر العرض حتى يوم الخميس القادم وهو من بطولة عبد الله الشيخ خميس وبسام سلكان وباسل عبد الرحيم وعبادة حداد ومحمد أنوس والطفل آدم أبو حسين.

فاطمة ناصر

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