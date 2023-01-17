 الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق

دمشق-سانا

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتستمر حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطولات مطرية خفيفة ومتفرقة على المنطقة الساحلية نهارا، فيما يستمر الجو بارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…