برلماني تشيكي:الاتحاد الأوروبي يسعى لتدمير استقلالية دوله الصغيرة

براغ-سانا

دعا عضو مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا بلاده مجدداً إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بروكسل تريد تدمير استقلالية الدول الوطنية.

وكتب على موقعه الالكتروني: إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت إلى إلغاء العمل بمبدأ تبني القرارات بالإجماع في الاتحاد واستبداله بمبدأ الأغلبية، ولا سيما في بعض القضايا الجوهرية كالدفاع والصحة، معتبراً أن العمل بذلك سيجعل الدول الكبيرة تسحق الدولة الصغيرة في الاتحاد وتجبرها على القيام بما لا تريده.

وجدد الدعوة إلى تبني قانون في البرلمان ينص على إمكانية تنظيم الاستفتاءات، بما في ذلك تنظيم استفتاء بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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