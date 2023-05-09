حزب الحرية والديمقراطية التشيكي يؤكد رفضه توقيع حكومة بلاده على معاهدة عسكرية مع واشنطن

براغ-سانا

أعلن رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة عضو مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا رفض حزبه قيام حكومة البلاد بالتوقيع على معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المعاهدة ستكرس الوجود العسكري الأمريكي الدائم في تشيكيا.

وأضاف أوكامورا في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني اليوم: إن “المعاهدة ستسمح للقوات الأمريكية باستخدم المناطق والمباني العسكرية التشيكية بما في ذلك القواعد الجوية، كما ستستخدم مناطق التدريب العسكرية والسماح لها بإشادة الأبنية”، مشيراً إلى أن عناصر القوات الأمريكية لن يخضعوا للقوانين التشيكية في حال مخالفتهم لها.

ورفض أوكامورا مزاعم حكومته بأن المعاهدة لن تغير من الواقع الحالي شيئاً، مؤكداً أن هذه “المزاعم كاذبة، وستسمح للقوات الأمريكية بالعمل بشكل حر في عبور الأراضي التشيكية وتخزين الأسلحة والذخيرة دون أي إشراف عليها من قبل الطرف التشيكي، كما لو أنها كانت سفارة أمريكية تتمتع بالحصانة الأمر الذي لا يمكن قبوله”.

وأشار أوكامورا إلى أن حزبه سيصوت ضد إقرار هذه المعاهدة في مجلس النواب.

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