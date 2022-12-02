الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي

لندن-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم قبل إعلان بيانات وظائف أمريكية مهمة، فيما لا يزال يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1796.71 دولاراً للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1810.70 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.61 دولاراً للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1041.38 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1922.13 دولاراً للأوقية.

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