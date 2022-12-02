بكين تحث واشنطن للعمل معاً لإيجاد الطريق الصحيح للتوافق العالمي

بكين-سانا

حثت الصين الولايات المتحدة على العمل من أجل إيجاد الطريق الصحيح للتوافق مع بعضهما البعض، مؤكدة أن بكين تنظر دائماً إلى علاقاتها مع واشنطن بما يتوافق مع المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، والتعاون متبادل الربح.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله: إن الرئيسين الصيني والأمريكي عقداً اجتماعاً مثمراً في بالي الشهر الماضي، وذكر أن زيارته القادمة إلى الصين ستكون بشأن مواصلة الاتصال والتأكد من بقاء خطوط مفتوحة لذلك من أجل تمكن الجانبين من تجنب أي صراع.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله تعقيباً على تصريحات بلينكن: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن عقدا في بالي مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة واستراتيجية بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالعلاقات الصينية-الأمريكية، ومن أجل آفاق السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وأضاف تشاو: إنه بالتوافق مع الأولويات التي حددها رئيسا البلدين يحتاج الفريقان إلى الحفاظ على الحوار والاتصال وإدارة التوترات والخلافات، ودفع التبادلات والتعاون من أجل إضافة طاقة إيجابية وصمام أمان إلى العلاقات الصينية-الأمريكية، وتحقيق الاستقرار واليقين لهذا العالم المضطرب والمتقلب.

وتابع: إن الجانب الصيني ينظر دائماً إلى علاقاته مع الولايات المتحدة وينميها بما يتوافق مع المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي والتعاون متبادل الربح وفق ما اقترح الرئيس شي، مضيفاً: “نأمل من الولايات المتحدة العمل مع الصين في المسار نفسه، من أجل إيجاد الطريق الصحيح الذي يمكن البلدين الكبيرين من التوافق مع بعضهما البعض”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency