هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية

موسكو-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها خمس درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة اونيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل يوجنو ساخالينسك قولها في بيان اليوم: إن الهزة وقعت صباح اليوم على عمق 25 كيلومتراً، وعلى بعد 98 كيلومتراً شرق جزيرة اونيكوتان غير المأهولة.

وتقع جزر الكوريل في منطقة زلزالية بركانية نشيطة، وهي خمسون جزيرة تمتد على أكثر من ألف كيلومتر، وتتبع لمقاطعة سخالين الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency