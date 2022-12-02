لوغانسك: ازدياد عدد الفارين من صفوف الجيش الأوكراني بعد تصريح المفوضية الأوروبية

لوغانسك-سانا

ذكرت جمهورية لوغانسك الشعبية أن عدد الفارين من صفوف الجيش الأوكراني ازداد بعد تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خسائر هذا الجيش.

ونقلت وكالة تاس عن الضابط في قوات جمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو قوله: إن تصريح دير لاين بأن خسائر الأوكرانيين خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت مئة ألف قتيل، كان له تأثير شديد للغاية على الحالة المعنوية والنفسية للقوات الأوكرانية.

وأشار الضابط إلى ازدياد عدد حالات المغادرة غير المصرح بها لمواقع الجيش الأوكراني، إضافة إلى المشاحنات بين القادة والعناصر وحالات استخدام المخدرات والكحول.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في بيان صحفي أمس الأول: “إن أكثر من 100 ألف ضابط عسكري أوكراني قتلوا حتى الآن”، فيما أقر المستشار الرئاسي للنظام الأوكراني ميخايلو بودولياك بأن “خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف قتيل”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency