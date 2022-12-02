تراجع أسعار النفط

موسكو-سانا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم متأثرة بارتفاع الدولار.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 86.77 دولاراً للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 81.08 دولارا للبرميل.

وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعاً، مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد في تشرين الأول الماضي.

وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات، مع تخفيف مدينتين صينيتين قيود مكافحة كورونا.

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