في ذكرى سلب لواء اسكندرون.. وقفة احتجاجية في ساحة سعد الله الجابري في حلب 29-11-2022 2022-12-02 سورية تحصل على مقعد في السكرتارية العامة لمجلس السلم العالمي 26-11-2022 17 ميدالية لمنتخب سورية للكاراتيه في ختام بطولة غرب آسيا 26-11-2022 لاعب منتخب سورية للجودو سليمان الرفاعي يحقق الميدالية البرونزية ببطولة آسيا للجودو 27-11-2022 انطلاق فعاليات مهرجان العسل السوري الرابع بمشاركة 48 نحالاً من مختلف المحافظات 27-11-2022 مؤسسة القدس الدولية تكرم الفائزين بجوائزها الأدبية والفنية 28-11-2022 مباحثات سورية روسية في موسكو تناولت مختلف القطاعات 29-11-2022 منظمة اليونيسكو تدرج عنصر صناعة العود والعزف عليه على قائمة التراث الإنساني لليونيسكو 30-11-2022 أوركسترا (الهاند بان) بقيادة الشاب السوري أنس الحلبي تفوز بجائزة أفضل فرقة موسيقية متكاملة 1-12-2022 بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع 2022-12-02 Afraa