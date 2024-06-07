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الدوما الروسي: القصف الأوكراني لأحياء في لوغانسك جريمة حرب

2024-06-07

موسكو-سانا

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي الهجوم الصاروخي الأوكراني على لوغانسك بأنه “إرهابي وهمجي وجريمة حرب ارتكبها النظام الأوكراني والإدارة الأمريكية”.

وقال سلوتسكي في قناته على منصة تليغرام “إن قصف المناطق السكنية في لوغانسك باستخدام أنظمة أتاكمس الصاروخية الأمريكية هو جريمة حرب ليس فقط من قبل نظام كييف ورئيسه زيلينسكي غير الشرعي، بل قبل كل شيء من قبل الإدارة الأمريكية”.

واعتبر سلوتسكي أن الهجمات الصاروخية على المدنيين الروس ينفذها إرهابيون من كييف بالتنسيق مباشرة مع متخصصين عسكريين غربيين لافتاً إلى أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والرئيسين الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني وغيرهم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية ضد أهالي دونباس نظرا لأنهم سمحوا بشن ضربات على الأراضي الروسية ويواصلون إمداد نظام كييف النازي بالأسلحة الفتاكة.

ودعا البرلماني الروسي المجتمع الدولي إلى كسر صمته بشأن عدوان الغرب الجماعي وعملائه في كييف على المدنيين.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون بينهم أربعة أطفال جراء قصف صاروخي أوكراني على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام خمسة صواريخ من طراز “أتاكمس” أمريكية الصنع.

بدوره قال حاكم الجمهورية ليونيد باسيتشنيك إن أكثر من 30 مبنى متعدد الطوابق في الجزء الشرقي من لوغانسك ومدرستين وثلاث رياض أطفال وكلية محلية تضررت نتيجة الهجوم الأوكراني.

 

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