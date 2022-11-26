(إبداعات سورية) على مسرح دار الأسد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إضافة إلى الذهبيتين.. فضية وبرونزية لسورية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للكاراتيه
2022-11-25
بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
2022-11-25
ذهبيتان لسورية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه
2022-11-25
بعد انقطاع لـ 12 عاماً… عودة الطيران الروسي المدني إلى سورية
2022-11-25
السفير آلا: التدابير القسرية الأحادية والاحتلال الأجنبي يعرقلان توسيع مهام إزالة الألغام والذخائر المتفجرة في سورية
2022-11-25
مجموعة من الصور والمجلات التعريفية بحضارة سورية في نشاط ثقافي بجامعة في كوبا
2022-11-25
احتفال جماهيري بذكرى الحركة التصحيحية في المنية شمال لبنان
2022-11-25
محليات
إخماد ثلاثة حرائق في درعا
2022-11-25
طقس الغد.. أجواء غائمة وماطرة وتحذير من تشكل السيول في المناطق المنخفضة
2022-11-25
إصابة شخصين جراء انفجار قنبلة ضمن منزل في اللاذقية
2022-11-25
عودة التيار الكهربائي إلى حلب بعد إصلاح عطل فني
2022-11-25
الحرارة إلى انخفاض وتحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات
2022-11-25
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 88 مم في اللاذقية
2022-11-25
أنشطة تعليمية وثقافية لتلاميذ المدارس في متحف الخط العربي بدمشق
2022-11-25
رياضة
ثنائي المنتخب البرازيلي خارج دور المجموعات
2022-11-25
تعادل هولندا والإكوادور في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم
2022-11-25
النواعير يتغلب على تشرين في افتتاح دوري الرجال بكرة السلة
2022-11-25
إضافة إلى الذهبيتين.. فضية وبرونزية لسورية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للكاراتيه
2022-11-25
فوز الجيش على الجزيرة في مباراة مؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-11-25
بخسارته أمام السنغال.. المنتخب القطري أول مودعي المونديال العالمي
2022-11-25
ذهبيتان لسورية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه
2022-11-25
اقتصاد
تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي
2022-11-25
الدولار الأمريكي ينخفض ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
2022-11-25
بدء زراعة محصولي القمح والشعير في درعا
2022-11-25
ارتفاع أسعار الذهب
2022-11-25
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق عند أعلى مستوى في 3 أشهر
2022-11-24
بوتين للسوداني: تحديد سقف لسعر النفط الروسي يؤدي لعواقب وخيمة على الأسوق العالمية
2022-11-24
الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على تحديد سقف لأسعار الغاز
2022-11-24
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الشريط الإخباري
بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
بعد انقطاع لـ 12 عاماً… عودة الطيران الروسي المدني إلى سورية
السفير آلا: التدابير القسرية الأحادية والاحتلال الأجنبي يعرقلان توسيع مهام إزالة الألغام والذخائر المتفجرة في سورية
استمرار مشافي ومراكز حمص بتقديم خدمات حملة التقصي عن السرطان عدا الجمعة وأيام العطل
مكتبة الأسد تحتضن معرضاً للمخطوطات والدوريات القديمة الصادرة في بلاد الاغتراب-فيديو
السفير آلا: تمرير مجلس حقوق الإنسان قرارات غير توافقية ضد إيران خروج مرفوض عن مبادئه
الرئيس الأسد يتلقى رسالة من الرئيس لوكاشينكو حول آفاق تطوير التعاون الثنائي سلمها رئيس وزراء بيلاروس
مجلس الشعب يحيل مشروعي قانونين إلى لجنة مشتركة لدراستهما… أعضاء المجلس: تحسين المستوى المعيشي والعدالة في التقنين الكهربائي
جامعة دمشق تمدد فترة قبول طلبات مفاضلة التعليم المفتوح
محافظة إدلب تستلم قافلة تجهيزات ومعدات كهربائية لدعم عمل الشبكة الكهربائية
(إبداعات سورية) على مسرح دار الأسد
2022-11-25
تصوير: بشرى حسن
إبداعات سورية على مسرح دار الأسد
2022-11-25
SAMER
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