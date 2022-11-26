الأمم المتحدة ترجح صحة فيديو إعدام الأسرى الروس على يد جنود أوكرانيين

جنيف-سانا

رجح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك صحة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار على الجنود الروس من قبل الجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ترك قوله في بيان اليوم: “إن بعثة المراقبة العاملة في أوكرانيا أجرت تحليلاً أولياً أظهر أن مقاطع الفيديو المؤلمة حقيقية على الأرجح” داعياً لإجراء تحقيق شامل بقدر الإمكان لهذه الأحداث وتقديم المذنبين للعدالة.

وشدد ترك على أن تحليل مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق النار الذي أجرته بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومفصلة للمساعدة على تحديد ما حدث بالضبط، قائلا إنه “من المهم للغاية أن تجري تحقيقات شاملة في جميع التقارير الواردة عن الإعدامات التعسفية، بحيث تكون هذه التحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة وشفافة وسريعة وفعالة”.

وأشار ترك إلى أن اتفاقيات جنيف تنص على شرط المعاملة الإنسانية للأسرى، داعياً لإصدار تعليمات واضحة للقوات بعدم جواز الأعمال الانتقامية ممن يعتبرون أسرى حرب، وضرورة ضمان الامتثال الكامل لهذه التعليمات.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن جريمة إطلاق النار الجماعي على الجنود الروس الأسرى من قبل أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.

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