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مدفيديف: جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق

2022-09-11

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مدفيديف قوله اليوم إن “العملية العسكرية الخاصة الجارية ستحقق جميع الأهداف التي حددها رئيس البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة” مشيراً إلى أن الدعم الذي تلقاه حزب /روسيا الموحدة/ الحاكم خلال الانتخابات هو أفضل ضمان بأننا سنفعل كل شيء كما هو ضروري.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من جرائم النظام الأوكراني والكتائب النازية التابعة له.

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