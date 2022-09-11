الجيش الروسي يدعم أسطوله في البحر الأسود بقاطرة بحرية جديدة

موسكو-سانا

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي تسلمه اليوم قاطرة بحرية جديدة.

ووفقاً لبيان صدر عن الخدمة الصحفية للأسطول نقله موقع قناة (ار تي) الروسية “تم دعم القوات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بقاطرة بحرية جديدة ورفع علم البحرية عليها في احتفالية جرت في مدينة سيفاستوبل بشبه جزيرة القرم الروسية” مشيراً إلى أن هذه القاطرة هي ثالث قاطرة بحرية من أصل خمس قاطرات يتم تطويرها في إطار مشروع حكومي لوزارة الدفاع في أحواض مصنع ياروسلافل لبناء السفن.

وأضاف البيان “إن طول هذه القاطرة يبلغ69.7 متراً وعرضها 15 متراً ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن ويمكنها الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية وقطع 3000 ميل بحري في كل مهمة والعمل لمدة 30 يوماً في كل مهمة دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن”.

وكانت روسيا بدأت بتصنيع هذه القاطرة في تشرين الثاني عام 2016 وأنزلتها إلى المياه أول مرة في الـ 28 من تشرين الثاني عام 2019 وفي تموز عام 2021 أرسلتها إلى سيفاستوبل حيث تم تجهيزها بالمعدات المطلوبة وبدأت اختباراتها البحرية في شباط الماضي.

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