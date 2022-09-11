لقاء سوري إيراني لتعزيز التعاون في المجال الصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة زياد صباغ اليوم مع السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاع الصناعي والتنسيق المشترك الجاري حالياً بينهما لاستئناف العمل في المشاريع الصناعية المشتركة في سورية وتذليل صعوبات العمل كافة وتبادل الخبرات في سبيل ذلك.

وأطلع الوزير صباغ السفير سبحاني خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع الاقتصادي والصناعي في سورية ومؤشرات تعافيه في ظل الجهود المبذولة لتجاوز تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على سورية لافتاً إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب الإرهابية وتوفير جميع المقومات لنهوضه بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

من جهته جدد السفير الإيراني التأكيد على موقف بلاده الداعم لسورية وتعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين البلدين بشكل مثمر وواعد.

لؤي حسامو

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