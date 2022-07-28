الدولار يسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع

واشنطن-سانا

انخفض سعر الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين.

وذكرت رويترز أن الدولار انخفض إلى 135.105 يناً وهو أدنى مستوياته منذ السادس من تموز الجاري بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية.

ونزل الدولار في أحدث تداول عليه0.8 بالمئة إلى135.525 يناً.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 بالمئة إلى 106.31 بعد انخفاضه 0.59 بالمئة الليلة الماضية.

فيما لم يشهد سعر اليورو تغيراً يذكر عند 1.02045 دولار بعد قفزة 0.82 بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.21640 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة زاد سعر بتكوين 1.33 بالمئة إلى 23081.18 دولاراً بعدما ارتفعت بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

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