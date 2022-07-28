يوم تعريفي بقانون الطفل بدير الزور

دير الزور-سانا

أقامت محافظة دير الزور بالتنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مجموعة من الفعاليات والأنشطة ضمن فعاليات اليوم التعريفي بقانون الطفل.

وذكرت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة سهام الخاطر في تصريح لمراسل سانا أن الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع الوعي بحقوق الطفل وتجسيداً لرؤيتها في بناء أسرة سوية متماسكة قادرة على السير بالمجتمع نحو التنمية والازدهار.

ولفتت الخاطر إلى أن الفعاليات تضمنت محاضرات قصيرة بعنوان “إضاءات حول قانون الطفل” تشرح قانون الطفل وتجسد حقوقه إضافة إلى عرض فقرات فنية اسكتشات غنائية ومسرح دمى وسرد قصصي والعاب وهدايا للأطفال قدمتها الجهات المشاركة وهي مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الهلال الأحمر وجمعية انعام الفرات النسائية وجمعية النهضة لرعاية اليتيمات وجمعية تكاتف شبابي وجمعية غيث التنموية وجمعية رعاية الأحداث.

وأقرت اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي تضم مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية يوم الـ 28 من تموز يوماً تعريفياً بقانون الطفل رقم 21 الصادر عام 2021 .

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