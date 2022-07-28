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استراليا تحذر من خطورة جدري القردة على البلاد

2022-07-28

كانبيرا-سانا

حذرت استراليا اليوم من خطورة جدري القردة على البلاد في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

ونقلت رويترز عن كبير الأطباء بول كيلي قوله في بيان: إنه” تم تفعيل المركز الوطني للحوادث لتعزيز التنسيق عبر الولايات والأقاليم الأسترالية لإدارة ومتابعة تفشي المرض” موضحاً أن ” البلاد رصدت 44 حالة إصابة بجدري القردة معظمها لمسافرين عائدين إلى البلاد”.

ورصد العالم نحو 20311 إصابة بجدري القردة حتى الآن في 71 دولة لم يسبق أن سجلت إصابات بالمرض.

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