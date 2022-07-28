126 فريقاً في منافسات البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي

دمشق-سانا

بمشاركة 126 فريقاً من المدارس الحكومية والخاصة والجمعيات وأندية الروبوتيك في مختلف المحافظات تنطلق غداً في صالات المدينة الرياضية باللاذقية البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2022 والتي تنظمها على مدى يومين إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن البطولة التي تقام تحت العنوان المعتمد عالمياً “روبوتي صديقي” تضم ثلاث مسابقات الأولى مهمات الروبوت لثلاث فئات عمرية هي الفئة الابتدائية للأعمار من 8 حتى 12 عاماً لتصميم روبوت بستاني والفئة المتوسطة للأعمار من 11 حتى 15 عاماً لتصميم روبوت إنقاذ والفئة العليا للأعمار من 14 حتى 19 عاما لتصميم روبوت العناية.

أما الثانية فهي مسابقة مبدعي المستقبل وتضم أيضا الفئات العمرية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والعليا وتم تخصيصها لروبوتات المنزل والإنقاذ والعناية الصحية أما الثالثة فهي مسابقة مهندسي المستقبل للأعمار من 14 حتى 19 عاماً.

ونوهت الهيئة بالمشاركة القياسية وغير المسبوقة في بطولة هذا العام حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 357 طالباً وطالبة إضافة إلى أن المدارس الحكومية تشارك لأول مرة في البطولة بعد إدخال علوم الروبوتيك إلى مدارس المتفوقين من خلال التعاون مع وزارة التربية.

والبطولة مؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي المقرر إقامته في ألمانيا خلال شهر تشرين الثاني المقبل حيث يطلب من المشاركين تصميم وتطوير روبوتات لتنفيذ مهام متعددة في الحدائق والمعامل والمشافي وتطبيقها ضمن حلبة السباق في البطولتين الوطنية والعالمية .

هيلانه الهندي

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