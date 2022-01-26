النفط يتجاوز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات

نيويورك-سانا

تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم بدعم من نقص في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مزيد من الاضطراب في سوق تشهد بالفعل شحاً في المعروض.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت ارتفعت 1.80 دولار أو2.3 بالمئة إلى 90.33 دولاراً للبرميل وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولاراً منذ تشرين الأول 2014.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار أو 2.46 بالمئة إلى 87.72 دولاراً للبرميل.

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