روسيا تصنع فرقاطة صاروخية جديدة لسلاح بحريتها

موسكو-سانا

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا بعملية تصنيع سفينة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيان صادر عن الخدمة قوله “إن مصنع آمور الروسي شهد احتفالية خصصت للبدء بعملية تصنيع سفينة صاروخية جديدة” مشيراً إلى أن هذه الفرقاطة هي السفينة الثالثة التي يطورها المصنع لصالح الجيش الروسي”.

وذكر البيان أن وزارة الدفاع الروسية وقعت في عام 2020 عقوداً مع مصنع آمور لتطوير فرقاطتين في إطار المشروع الحكومي 20380 وأربع فرقاطات في إطار المشروع 20385 حيث بدأ المصنع في آب العام الماضي بتصنيع أول سفينة من مشروع 20385 في حين بدأ بتصنيع السفينة الثانية من هذا المشروع في الثاني عشر من حزيران الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة نحو 104 أمتار وعرضها 13 متراً ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طناً ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميلاً بحرياً في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن منصات لإطلاق صواريخ كاليبر وأونيكس المجنحة الروسية إضافة إلى منظومتي أي كي 630 ام الرشاشتين من عيار 30 ميليمتراً ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

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