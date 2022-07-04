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مقتل عنصرين من الحشد الشعبي العراقي في ديالى

2022-07-04

بغداد-سانا

قتل عنصران من الحشد الشعبي العراقي اليوم جراء هجوم إرهابي لتنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق العراق.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن قوة من اللواء 62 بالحشد الشعبي تمكنت الليلة الماضية من إحباط مخطط لإرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة شروين شمال شرق محافظة ديالى ما أدى إلى مقتل عنصرين من الحشد خلال التصدي للهجوم.

وكانت القوات العراقية أطلقت أمس عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في مناطق تابعة لمحافظة ديالى.

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