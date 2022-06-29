هيئة الأسرى الفلسطينية: قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 233 أسيراً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الذين انضموا خلال شهر أيار الماضي لقائمة عمداء الأسرى إلى 233 أسيراً .

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان أوردته وكالة وفا أنه يوجد من بين الأسرى المعتقلين ثمانية مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة على التواليو17 مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة و37 مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة.

وأشارت الهيئة إلى وجود 25 أسيراً معتقلين منذ ما يقارب 29 عاماً إضافة إلى 49 آخرين كانوا قد تحرروا في عام 2011 ومن ثم أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014.

ودعت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال والضغط عليه بكل السبل للإفراج عنهم فوراً ولا سيما المرضى منهم.

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