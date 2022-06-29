البنك المركزي الروسي: أكثر من 70 بنكاً أجنبياً انضم إلى نظامنا المالي

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم انضمام أكثر من 70 بنكاً أجنبياً إلى نظام المراسلة المالي الروسي البديل عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نابيولينا قولها في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال “البنك الروسي على استعداد لربط جميع المؤسسات بالنظام المالي الروسي البديل عن سويفت حيث يمتلك كل الحلول التقنية اللازمة لذلك”.

وأوضحت أن “العديد من الشركاء يخشون التعرض لعقوبات ثانوية بسبب الربط بالنظام المصرفي الروسي لذلك لا يتم الكشف عن قائمة البنوك التي انضمت إلينا”.

وأعلنت رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في نيسان الماضي عن انضمام أكثر من 50 شركة أجنبية إلى نظام المراسلة المالي الروسي.

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