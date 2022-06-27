الاتصالات تحدد معياراً جديداً للاستثناء من الدعم يخص أطباء الأسنان

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في الوزارة يتضمن استثناء أطباء الأسنان الذين مارسوا مهنة طب الأسنان لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من أطباء الأسنان.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن الآلية الجديدة للاستثناء تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه.

وبينت الوزارة أن طلبات الاعتراض تدرس من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

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