27 حزيران 2012- هجوم إرهابي استهدف مقر قناة الإخبارية السورية في بلدة دروشا بريف دمشق أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم إعلاميون

دمشق-سانا

1950 – الولايات المتحدة تتخذ قراراً بإرسال قوات أمريكية لشبه القارة الكورية وذلك لمحاربة كوريا الشمالية.

1954 – افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو.

1967 – تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم بمدينة لندن.

1977 – الإعلان عن استقلال جيبوتي.

1991 – القوات اليوغوسلافية تغزو جمهورية سلوفينيا بعد يومين من إعلانها الاستقلال.

2007 – رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يستقيل من منصبه وجوردون براون يخلفه.

2008 – بيل غيتس يتنحى عن منصبه في مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل ومليندا غيتس.

2009 – الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل من منصبه رسمياً.

2012 – هجوم إرهابي استهدف مقر قناة الإخبارية السورية في بلدة دروشا بريف دمشق أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم إعلاميون.

من مواليد هذا اليوم..

1350 – الإمبراطور مانويل الثاني إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1869 – هانس سبيمان طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.

1931 – مارتينوس فيلتمان، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.

من وفيات هذا اليوم..

1574 – جورجو فازاري رسام إيطالي.

1985 – إلياس سركيس رئيس الجمهورية اللبنانية السادس.

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