قوات لوغانسك تعلن بدء عملية تطهير مجمع آزوت الصناعي

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية المساندة لها البدء بعملية تطهير مصنع أزوت في سيفيرودونتسك.

ونقلت وكالة تاس عن أندري ماروتشكو الضابط في قوات لوغانسك الشعبية قوله في تصريح: إن”قوات جمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة بدأت بتطهير مجمع آزوت للصناعات الكيماوية في سيفيرودونتسك”.

وأضاف ماروتشكو “إن مجمع آزوت الصناعي يضم الكثير من المباني والمنشأت والأقبية والمرافق بشكل عام وهو مقام على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً وفي الوقت الحالي يتم تطهير هذا المشروع وتمشيط جميع الأماكن التي يمكن للتشكيلات المسلحة الأوكرانية التواجد فيها”.

من ناحية أخرى أعلنت قوات جمهورية لوغانسك أن إجلاء المدنيين من المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك متواصل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية وبدعم من القوات المسلحة الروسية حررت مدن سيفيرودونيتسك وبوروفسكويه وفورونوفو وسيروتينو بالكامل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية.