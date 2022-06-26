حفل فني لفرقة أحباب الطرب في السويداء

السويداء- سانا

أحيت فرقة أحباب الطرب بقيادة الفنان عصام عبد الملك حفلاً فنياً مساء اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء ضمن فعاليات احتفالية يوم الموسيقا العالمي.

أغان طربية منوعة قدمتها الفرقة عبر أصوات وائل أبو صعب وملك عبد الملك و ساما نصر وعصام عبد الملك.

ورافق المغنين في العزف كل من بسيم الشحف على الأكرديون وعناد أبو زكي على الكمان وبيان غرز الدين على الإيقاع وعصام عبد الملك على العود وفي الكورس كل مرح وزينة عبد الملك.

وفي تصريح لمراسل سانا لفت الفنان عصام عبدالملك إلى أهمية هذه الفعاليات لما لها من دور بالتواصل مع الجمهور الذواق للفن وهو ما يزيد مسؤولية الفنانين في تقديم الأفضل دائماً.

وتختتم احتفالية يوم الموسيقا العالمي التي نظمها المسرح القومي بالسويداء ومديرية المسارح والموسيقا يوم غد بحفل لفرقة شراع.

ديار نصر

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