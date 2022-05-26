تأهيل مدرسة ادوار ايواس في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة أعمال تأهيل مدرسة ادوار ايواس في مدينة الحسكة والتي أصابها الدمار جراء تعرضها لعمل إرهابي عام 2016.

وبينت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التأهيل انتهت بشكل كامل بدعم وتعاون من المجلس النرويجي للاجئين وشملت صيانة كاملة للجدران والأسقف والنوافذ والأبواب وتنفيذ الطلاء الكامل لافتة إلى أن المدرسة جاهزة وتم وضعها لتكون مركزاً امتحانياً للشهادة الثانوية العامة والتعليم الأساسي.

وكانت مديرية التربية أجرت في وقت سابق صيانة للجدران الخارجية للمدرسة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية مع تأهيل محيطها بشكل كامل.

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