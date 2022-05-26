فرق جوالة في ريف القامشلي لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين

القامشلي-سانا

أرسلت مديرية الصحة في الحسكة فرقاً جوالة لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة في ريف مدينة القامشلي ضمن حملة (فرصة جديدة لنكون بأمان) التي أطلقتها وزارة الصحة للحد من جائحة كورونا.

وبين رئيس إحدى الفرق الجوالة عبيدة حسين العلي في تصريح لمراسلة سانا أنه منذ اليوم الأول للحملة تم إعطاء اللقاح للمواطنين في قرى (سعدية كبيرة وسعدية صغيرة والشورة والعمري وفلسطين الشرقية) حيث أبدى الأهالي رغبتهم في أخذ اللقاح الذي توفره وزارة الصحة لأهميته في تحصين أنفسهم من الفيروس.

المواطنة حوا رميض من سكان قرية فلسطين الشرقية أعربت عن ارتياحها لأخذ اللقاح عبر الفرق الجوالة التي خففت عن أبناء الريف نفقات الذهاب إلى المدينة لمراجعة مراكز التلقيح في حين شجع أحمد الحسين من سكان قرية سعدية كبيرة على اخذ اللقاح كونه آمنا وبإشراف وزارة الصحة.

مسؤول اللقاح في المنطقة الصحية بالقامشلي بهجت بيجو أشار إلى أن المنطقة الصحية مستمرة بتقديم خدماتها الأخرى للمراجعين في مراكزها الثابتة إضافة إلى دورها في تنفيذ حملة التطعيم.

وخصصت مديرية صحة الحسكة 24 مركزاً طبياً ثابتاً لإعطاء اللقاح في المدن والنواحي إضافة إلى 24 فريقا جوالا تم توزيعهم على القرى والتجمعات السكانية.

نوف الضمن

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