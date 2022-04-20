فوكس نيوز: الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الانهيار

واشنطن-سانا

حذرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الانهيار منتقدة سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في تشتيت انتباه الأمريكيين عبر محاولتها إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

وذكرت الشبكة الامريكية في تقرير لها أن الارتفاع الملحوظ بالأسعار في الولايات المتحدة يتزامن مع تراجع العملة الأمريكية معتبرة أن ذلك مؤشر على أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يسارعون إلى التخلص من الدولار الأمريكي الذي تنخفض قيمته بشكل متزايد ويقومون باستثمار أموالهم في أدوات يمكن أن تحافظ على قيمتها على المدى الطويل.

وأشارت الشبكة إلى أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة يترافق مع صعود ضرائب مثل الضرائب العقارية في العديد من الأماكن ويعني ذلك أن بعض الأمريكيين سيبدؤون في الإفلاس بينما سيضطر آخرون إلى تقليص المشتريات.

وحذر تقرير الشبكة من ان تراجع الإنفاق الاستهلاكي يعتبر مؤشراً مخيفاً في اقتصاد يعد الإنفاق الاستهلاكي أحد دوافعه الرئيسية حيث يعني الانهيار منتقدة تقاعس المسؤولين الأمريكيين عن اتخاذ إجراءات حقيقية لتصحيح الوضع والسيطرة على التضخم.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة بايدن تتعمد صرف انتباه الأمريكيين بمسائل مثل الأزمة الأوكرانية وإلقاء اللوم في ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021 وذلك نتيجة السياسة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج من التضخم الاقتصادي.

وتفاقم التضخم مؤخراً مع فرض الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

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