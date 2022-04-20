مصر.. الحكم بالسجن المؤبد على متزعم تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي

القاهرة-سانا

أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم حكماً نهائياً جديداً ضد متزعم تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي واثنين آخرين من القياديين في التنظيم وذلك على خلفية قضية أحداث قسم شرطة العرب.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن “المحكمة أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكماً نهائياً وباتاً بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب 2013 والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب”.

كما تضمن الحكم معاقبة 6 متهمين آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر وبراءة 59 متهماً آخرين.

يذكر أن أحداث قسم شرطة العرب تضمنت هجوماً مسلحاً من قبل عناصر بتنظيم الإخوان الإرهابي على قسم الشرطة الكائن في مدينة بورسعيد وقيامهم بتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

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