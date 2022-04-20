118 شركة في فعاليات مهرجان حلب الخير

حلب – سانا

بمشاركة 118 شركة افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان “حلب الخير” الذي تنظمه محافظة حلب بالتعاون مع شركة الكنانة للمعارض.

ويضم المهرجان الذي يستمر لنهاية شهر رمضان المبارك على أرض سوق هنانو “الكراج القديم” مختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة والمنظفات.

وبينت عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب ذكرى حجار في تصريح لسانا أهمية إقامة هذه المعارض والمهرجانات التي تسهم في تخفيض الأسعار من خلال الحسومات والبيع بسعر التكلفة بالإضافة إلى تأمين كل مستلزمات الأسرة ولاسيما المواد الغذائية والاستهلاكية ما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة مع اقتراب قدوم العيد.

وبينت كنانة علوش مديرة مؤسسة الكنانة للمعارض أن المهرجان ضم 118 جناحاً لمختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي سعت من خلاله إلى تقديم الدعم لأبناء حلب عبر البيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقديم المنتجات بأسعار مدروسة مشيرة إلى إقامة فعاليات فنية وثقافية مرافقة للمهرجان للإضاءة على المواهب الشابة في فنون الرسم والرقص الفلكلوري والغناء.

كاميرا سانا وخلال لقائها عدداً من المشاركين أوضح أسامة الناصر أنه يقدم ضمن المهرجان منتجات الزعتر بأسعار مناسبة بينما بين عماد قلعيه أنه يشارك بمجموعة من صابون الغار الحلبي وعرضها بسعر التكلفة.

وأشار يامن كرزون إلى أن شركتهم تقدم مختلف أنواع السمن والدبس والزيوت الطبيعية والخل بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 و 40 بالمئة وتحدث شكري الجديع عن مشاركته في بيع المنتجات الغذائية وتقديم عروض وتخفيضات على كل أنواع الضيافة بمناسبة اقتراب عيد الفطر.

ومن أجنحة الألبسة بينت زينب خولة أنها تقدم تشكيلة واسعة من الألبسة المصنعة في ورشتها مع عروض يومية وحسومات وقالت المشاركة شروق من شركة للألبسة الجاهزة إنها تعرض منتجاتها من الألبسة الرجالية بأسعار مخفضة تقترب من سعر التكلفة بينما أوضح أحمد كراسي أن شركتهم تقدم أنواعاً مختلفة من الأحذية مع حسومات تصل إلى أكثر من 50 بالمئة بهدف جذب الزوار والبيع بشكل مباشر.

ويشارك عادل حمامي من إحدى شركات الألبسة المحلية بتقديم مختلف أنواع الألبسة القطنية بسعر التكلفة بينما لفتت ريان الحسين من شركة للأدوات المنزلية إلى أن مشاركتها تهدف إلى المساهمة بتقديم منتجات ومستلزمات منزلية بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.

قصي رزوق وبريوان محمد

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