تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري

واشنطن-سانا

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 208 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي نزولا من 3 بالمئة في الربع الثاني.

ووفقا لقراءة أولية صادرة عن الحكومة الأمريكية اليوم، فإن الأسر قادت النمو المسجل مع ارتفاع طلبها على الاستهلاك على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والتي تزيد فيها حالات عديم اليقين.

ومن المتوقع أن تصدر القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من تشرين الثاني المقبل.

وفي الوقت نفسه ارتفع مقياس التضخم الأساسي بنسبة 202 بالمئة.

وعادة ما يشهد الاقتصاد الأمريكي أرقام نمو متباطئة في الفصل الذي يسبق شهر الانتخابات الرئاسية في البلاد بسبب حالات عدم اليقين من المستثمرين والشركات والقطاعات الاقتصادية.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني المقبل وسط منافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

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