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وقفة في جنين دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

2022-02-26

القدس المحتلة-سانا

نظمت وقفة تضامنية في مدينة جنين بالضفة الغربية مساء اليوم دعما للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة أنهم يعانون أوضاعاً صحية خطيرة للغاية في ظل إهمال طبي متعمد.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة داخل خيمة الاعتصام المقامة منذ أربعة أشهر في مدينة جنين طالبوا كل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه وإطلاق سراح كل الأسرى ولا سيما المرضى منهم وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

ويعاني نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال من أوضاع صحية خطيرة للغاية في ظل إهمال طبي متعمد بحقهم بينهم نحو600 أسير بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

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