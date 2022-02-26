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مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بإطلاق نار في مدينة لاس فيغاس الأميركية

2022-02-26

لاس فيغاس-سانا

قتل شخص وأصيب 14 اخرون اليوم جراء إطلاق نار في صالة بمدينة لاس فيغاس التابعة لولاية نيفادا الأميركية .

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن نقيب الشرطة بالمدينة  دوري كورين قوله إنه تم تبادل لإطلاق النار خلال حفل أقيم في الصالة إثر مشاجرة بين شخصين ما أدى إلى مقتل شخص و إصابة 14 آخرين بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة.

وأضاف إن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد أنواع الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار لافتا إلى أن السلطات لم تتمكن من إلقاء القبض على أي شخص وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح الفردي وسيطرة العنف والتطرف على المجتمع الأمريكي.

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