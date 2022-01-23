بوركينا فاسو إلى ربع نهائي كأس أمم افريقيا بعد فوزها على الغابون

ياوندي-سانا

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الافريقية بعد فوزه اليوم على منتخب الغابون بركلات الترجيح.

وسجل اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 28 من عمر المباراة هدفاً لمصلحة بوركينا فاسو ليتمكن لاعب الغابون برونو إيكويلي مانجا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما لكن الحسم كان لركلات الترجيح التي فازت فيها بوركينا فاسو بنتيجة 7-6.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب البوركيني في دور الثمانية الفائز من مباراة تونس ونيجيريا.

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