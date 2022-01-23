SCS-NET

بوركينا فاسو إلى ربع نهائي كأس أمم افريقيا بعد فوزها على الغابون

2022-01-23

ياوندي-سانا

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الافريقية بعد فوزه اليوم على منتخب الغابون بركلات الترجيح.

وسجل اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 28 من عمر المباراة هدفاً لمصلحة بوركينا فاسو ليتمكن لاعب الغابون برونو إيكويلي مانجا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما لكن الحسم كان لركلات الترجيح التي فازت فيها بوركينا فاسو بنتيجة 7-6.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب البوركيني في دور الثمانية الفائز من مباراة تونس ونيجيريا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

CAF يعلن موعد قرعتي تصفيات مونديال 2022 وأمم أفريقيا 2023

القاهرة-سانا أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF اليوم عن موعد كل من قرعتي الدور الأخير …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved