اتحاد المنتجين العرب: الراحل الملا أحد أعمدة الدراما السورية والعربية المتميزة

القاهرة- سانا

أكد الاتحاد العام للمنتجين العرب أن المخرج الراحل بسام الملا كان أحد أعمدة الدراما السورية والعربية وشكل حالة متميزة في الدراما السورية وكان واحداً من أبرز رموز مسلسلات البيئة الشامية التي حازت شهرة كبيرة.

وقال رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم أبو ذكري في بيان اليوم إن رحيل المخرج الملا خسارة للدراما السورية فأعماله حازت شعبية كبيرة في الوطن العربي متقدماً بأحر التعازي إلى الجمهور العربي وذوي الراحل وللأسرة الفنية العربية عامة والسورية خاصة.

وأضاف أبو ذكري إن المخرج الملا رمز من رموز الثقافة ذاع سيطه بالأوساط الإعلامية والثقافية بمصر والعالم العربي وبفقداننا لهذا الفنان المثقف والإداري المتميز فقدنا كادرا من أهم الكوادر العربية بالثقافة والإعلام والمحب لبلده ووطنه.

وكان الموت غيب صباح أمس المخرج الملا الذي يعد أحد أهم مخرجى الدراما في سورية وعراب بيئة الدراما الشامية عن عمر ناهز 66 عاما إثر أزمة صحية تعرض لها خلال إقامته في لبنان.