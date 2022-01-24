البرازيل تؤجل كرنفالاتها بسبب تداعيات فيروس كورونا

برازيليا-سانا

أعلنت السلطات البرازيلية اليوم تأجيل موعد تنظيم كرنفال ريو دي جانيرو لهذا العام على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت شبكة ان بي سي التلفزيونية عن السلطات المحلية قولها اليوم: إن ” قرار التأجيل يأتي في ظل الظروف الوبائية المعقدة ووجود حاجة حالياً إلى حماية أرواح الناس وتعبئة القدرات لتفعيل حملة التطعيم في أنحاء البلاد”.

وأضاف البيان أن المسيرات في مدارس السامبا في الكرنفال في ريو دي جانيرو وساو باولو المقرر إجراؤها في نهاية شباط قد تم تأجيلها إلى 21 نيسان.

وكانت إصابات الفيروس وصلت إلى 23 مليوناً و960 ألفاً و207 بينما بلغ إجمالي الوفيات 622 ألفاً و979 وفاة.

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